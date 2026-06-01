Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Бразилия
6
:
Панама
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
США
3
:
Сенегал
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Германия
4
:
Финляндия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Япония
1
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швейцария
4
:
Иордания
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чехия
2
:
Косово
1
П1
X
П2

«Не сходите с ума». Президент «Реала» — о неудачах в ЛЧ

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отреагировал на критику в адрес клуба на фоне последних результатов в Лиге чемпионов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Последние два сезона «Реал» вылетал на стадии ¼ финала: в прошлом сезоне «сливочных» из турнира выбил «Арсенал» (0:3, 1:2), а в этом — «Бавария» (1:2, 3:4).

«Не сходите с ума! Идея о том, что можно выигрывать Лигу чемпионов каждый год, смешна. Выиграть шесть раз за 10 лет — это то, чего никто никогда не делал. В этом сезоне нас погубил клубный чемпионат мира. Мы не смогли провести предсезонную подготовку, из-за чего уже через три месяца у нас было 28 травм. Это ценный урок. Я хочу, чтобы команда играла на клубном чемпионате мира, но не ценой потери целого сезона», — сказал Перес.

«Реал» выигрывал Лигу чемпионов 15 раз и является рекордсменом турнира по этому показателю. В период с 2014 по 2024 год «королевский клуб» выиграл шесть трофеев.

По итогам сезона «Реал» не смог выиграть ни одного трофея. На клубном чемпионате мира «сливочные» дошли до полуфинала, где разгромно уступили «Пари Сен-Жермен» (0:4).

В Ла Лиге «Реал» финишировал вторым, отстав от «Барселоны» на восемь очков. В Кубке Испании мадридский клуб проиграл в ⅛ финала «Альбасете» (2:3) из Сегунды, а в финале Суперкубка страны уступил «Барселоне» (2:3).

ПСЖ
1:1
По пенальти: 4:3
Основное время: 1:1 (0:1)
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, Финал
30.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Пушкаш Арена
Главные тренеры
Луис Энрике
Микель Артета
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
65′
Арсенал
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Статистика
ПСЖ
Арсенал
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
19
8
Удары в створ
4
1
Угловые
11
3
Фолы
11
16
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти