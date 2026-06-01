«Не сходите с ума». Президент «Реала» — о неудачах в ЛЧ

«Не сходите с ума! Идея о том, что можно выигрывать Лигу чемпионов каждый год, смешна. Выиграть шесть раз за 10 лет — это то, чего никто никогда не делал. В этом сезоне нас погубил клубный чемпионат мира. Мы не смогли провести предсезонную подготовку, из-за чего уже через три месяца у нас было 28 травм. Это ценный урок. Я хочу, чтобы команда играла на клубном чемпионате мира, но не ценой потери целого сезона», — сказал Перес.