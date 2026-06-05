Источник: «Реал» предложит «Баварии» 150 млн евро за Олисе

Однако, по данным источника, скоро Перес направит официальное предложение именно по французу. За трансфер 24‑летнего футболиста «сливочные» готовы заплатить 150 миллионов евро. Олисе выступает за «Баварию» с 2024 года. В прошлом сезоне он провел 52 матча, в которых забил 22 гола и отдал 31 результативную передачу. В составе мюнхенцев француз стал двукратным чемпионом Германии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.