Источник: «Реал» предложит «Баварии» 150 млн евро за Олисе

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что в случае переизбрания на пост президента «Реала» он на следующей неделе сделает самое большое предложение о трансфере в истории мадридского клуба. При этом он подчеркнул, что это будет не Олисе.
Однако, по данным источника, скоро Перес направит официальное предложение именно по французу. За трансфер 24‑летнего футболиста «сливочные» готовы заплатить 150 миллионов евро. Олисе выступает за «Баварию» с 2024 года. В прошлом сезоне он провел 52 матча, в которых забил 22 гола и отдал 31 результативную передачу. В составе мюнхенцев француз стал двукратным чемпионом Германии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
В мае 79-летний Перес, руководящий «Реалом» с 2009 года, объявил о досрочных выборах президента клуба, которые состоятся 7 июня. Его соперником станет 37-летний бизнесмен Энрике Рикельме. Это будут первые конкурентные выборы в мадридском клубе за последние 20 лет.