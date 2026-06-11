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Суперкубок УЕФА будет судить сомалиец, которого не пустили на ЧМ

Омар Абдулкадир Артан должен был работать на чемпионате мира, однако по прибытии в международный аэропорт Майами ему отказали во въезде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Сомалийский арбитр Омар Артан, которому отказали во въезде в США, рассудит матч за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» и «Астон Виллой». Встреча состоится 12 августа в Зальцбурге.

Ранее 34-летнему Артану, которого ФИФА включила в список 52 судей предстоящего чемпионата мира 2026, отказали во въезде в США. СМИ сообщали, что «при проверке была обнаружена компрометирующая информация, в том числе о связях Артана с предполагаемыми членами террористических организаций». Сам африканский арбитр в интервью газете The New York Times заявил, что его допрашивали пограничники по поводу возможных связей с сомалийской боевой группировкой «Аш-Шабаб», о которой ему ничего не известно.

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал неприятной историю с Артаном, но подчеркнул, что организации не могут диктовать властям, кого впускать в их страну, кого — нет.

Артен в 2025 году был признан лучшим арбитром континента по версии Африканской конфедерации футбола (CAF).