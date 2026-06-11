Суперкубок УЕФА будет судить сомалиец, которого не пустили на ЧМ

Ранее 34-летнему Артану, которого ФИФА включила в список 52 судей предстоящего чемпионата мира 2026, отказали во въезде в США. СМИ сообщали, что «при проверке была обнаружена компрометирующая информация, в том числе о связях Артана с предполагаемыми членами террористических организаций». Сам африканский арбитр в интервью газете The New York Times заявил, что его допрашивали пограничники по поводу возможных связей с сомалийской боевой группировкой «Аш-Шабаб», о которой ему ничего не известно.