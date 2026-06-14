Мбаппе: Уйти из «ПСЖ» практически невозможно

Форвард также добавил: «Когда у меня возникает конфликт с кем-то, и я считаю, что заслуживаю победы, у меня нет проблем или сомнений в том, чтобы довести дело до конца. Но не стоит все путать: Нассер — это человек, которого я уважаю. Потому что, хотя я сегодня в “Реале” и являюсь капитаном сборной Франции, “Пари Сен-Жермен” и Нассер Аль-Хелаифи занимают центральное место в моей жизни».