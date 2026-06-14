Мбаппе: Уйти из «ПСЖ» практически невозможно

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о роли президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи в период его выступлений за парижский клуб. Как сообщает Le Parisien, футболист отметил значимость функционера в своей жизни.
«Все помнят только конец, и это нормально, потому что уйти из “ПСЖ” практически невозможно. Я знал, что, уйдя, окажусь в этой ситуации. Но прежде всего, не буду врать, он очень много сделал для моей семьи и для меня», — заявил Мбаппе.
Форвард также добавил: «Когда у меня возникает конфликт с кем-то, и я считаю, что заслуживаю победы, у меня нет проблем или сомнений в том, чтобы довести дело до конца. Но не стоит все путать: Нассер — это человек, которого я уважаю. Потому что, хотя я сегодня в “Реале” и являюсь капитаном сборной Франции, “Пари Сен-Жермен” и Нассер Аль-Хелаифи занимают центральное место в моей жизни».
Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 по 2024 год. Конфликт между игроком и руководством клуба возник после того, как футболист отказался продлевать контракт и перешел в «Реал» в статусе свободного агента. В ответ на это «ПСЖ» прекратил выплачивать нападающему предусмотренные соглашением средства.
В декабре 2025 года парижский суд по трудовым спорам принял решение в пользу спортсмена, обязав «ПСЖ» выплатить Мбаппе 61 миллион евро задолженности.