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13:28 (мск), источник: Sportmail.ru

«Месси — лучший. Точка». «Барселона» — о непопадании Месси в тройку лучших ФИФА

«Барселона» отреагировала на голосование по выбору лучшего игрока года по версии ФИФА. В тройку главных претендентов впервые с 2006 года не попал Лионель Месси.

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Источник: Reuters

Аргентинец забил в прошлом сезоне 45 голов во всех турнирах, выиграл чемпионат Испании и Кубок Испании.

«Для болельщиков “Барсы” сомнений нет: Он лучший. Точка», — сделала пост в твиттере «Барселона».

Во время загрузки произошла ошибка.

Претендентами на награду ФИФА являются Криштиану Роналду («Ювентус»), Лука Модрич («Реал») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

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