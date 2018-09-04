«Месси — лучший. Точка». «Барселона» — о непопадании Месси в тройку лучших ФИФА
«Барселона» отреагировала на голосование по выбору лучшего игрока года по версии ФИФА. В тройку главных претендентов впервые с 2006 года не попал Лионель Месси.
«Барселона» отреагировала на голосование по выбору лучшего игрока года по версии ФИФА. В тройку главных претендентов впервые с 2006 года не попал Лионель Месси.
Аргентинец забил в прошлом сезоне 45 голов во всех турнирах, выиграл чемпионат Испании и Кубок Испании.
«Для болельщиков “Барсы” сомнений нет: Он лучший. Точка», — сделала пост в твиттере «Барселона».
Претендентами на награду ФИФА являются Криштиану Роналду («Ювентус»), Лука Модрич («Реал») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).