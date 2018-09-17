Погба — Ибрагимовичу: Ты слишком много смотрел Джеки Чана и Брюса Ли
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поздравил бывшего одноклубника Златана Ибрагимовича, забившего 500-й гол в карьере.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поздравил бывшего одноклубника Златана Ибрагимовича, забившего 500-й гол в карьере.
Для этого француз снял видео в сторис инстаграма, во время записи Погба периодически пытался повторить удар Ибрагимовича.
«Златан! Ты лев, кот, собака — я не знаю… Уважение! Я говорил тебе играть в футбол, а ты слишком много смотрел Джеки Чана, Джета Ли и Брюса Ли». Твой удар был великолепен", — сказал Погба.