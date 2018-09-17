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18:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Погба — Ибрагимовичу: Ты слишком много смотрел Джеки Чана и Брюса Ли

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поздравил бывшего одноклубника Златана Ибрагимовича, забившего 500-й гол в карьере.

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Источник: AP 2018

Для этого француз снял видео в сторис инстаграма, во время записи Погба периодически пытался повторить удар Ибрагимовича.

«Златан! Ты лев, кот, собака — я не знаю… Уважение! Я говорил тебе играть в футбол, а ты слишком много смотрел Джеки Чана, Джета Ли и Брюса Ли». Твой удар был великолепен", — сказал Погба.

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