Менди — тем, кто выбрал его в фэнтэзи футболе: Извините, что подвел вас



Француз не попал в заявку на матч АПЛ с «Фулхэмом» по решению главного тренера команды Пепа Гвардиолы. В «Ман Сити» идет ротация состава, потому что в следующие три недели «горожане» сыграют 6 матчей.



В игре с «Фулхэмом» вместо Менди вышел Фабиан Делф, «Ман Сити» разгромил соперника 3:0.



«Столько разбитых сердец сегодня. Извините, что подвел вас, ребята», — написал Менди в своем твиттере.