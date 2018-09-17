Менди — тем, кто выбрал его в фэнтэзи футболе: Извините, что подвел вас
Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди извинился перед игроками в фэнтэзи футбол, которые взяли его в свои команды.
Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди извинился перед игроками в фэнтэзи футбол, которые взяли его в свои команды.
Француз не попал в заявку на матч АПЛ с «Фулхэмом» по решению главного тренера команды Пепа Гвардиолы. В «Ман Сити» идет ротация состава, потому что в следующие три недели «горожане» сыграют 6 матчей.
В игре с «Фулхэмом» вместо Менди вышел Фабиан Делф, «Ман Сити» разгромил соперника 3:0.
«Столько разбитых сердец сегодня. Извините, что подвел вас, ребята», — написал Менди в своем твиттере.