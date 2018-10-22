Погба снова поменял прическу (фото)

Недавно француз покрасил волосы и выстриг на голове знак молнии. На этот раз к матчу с «Ювентусом» Погба на одной стороне головы сделал звезды, на другой — геометрический рисунок.

В матче с «Челси» (2:2) Погба подвергся критики болельщиков за то, что упустил своего игрока при розыгрыше углового. Антонио Рюдигер оторвался от француза и без помех забил головой.



После матча болельщики «Юнайтед» продолжили критиковать Погба в комментариях к посту с его новой прической.



Андрей Санталов