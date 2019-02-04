Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Фрозиноне
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Леганес
Футбол. Зарубежный
23:00
Кальяри
Аталанта
Футбол. Зарубежный
3.02
Реал3
Алавес0
Футбол. Зарубежный
3.02
Лион2
ПСЖ1
Все события
Фоторепортажи
10Россия выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
15От капитана «Локо» до капитана «Спартака»
18:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Азар пожонглировал мячом для американского футбола (видео)

В НФЛ Эден мог бы стать кикером.

Наверх
Источник: Reuters

Игроки «Челси» на тренировке показали, как умеют жонглировать мячом для американского футбола. В импровизированном конкурсе участвовали Виллиан, Жоржиньо и Эден Азар.

Бельгиец не только сделал несколько трюков, но и попал в перекладину.

Во время загрузки произошла ошибка.

В минувшем туре АПЛ «Челси» разгромил «Хаддерсфилд» (5:0). Азар в этом матче сделал дубль и отдал передачу.

Всего у бельгийского полузащитника в этом сезоне 12 голов и 10 передач в 24 матчах АПЛ.

Андрей Санталов

Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Медведева примет участие в финале Кубка России
Украина бойкотирует Универсиаду. Это окончательно
Кузнецова уже сажают на лавку. Что творится в «Вашингтоне»?
Юниорская сборная России по биатлону провалила чемпионат мира
Опубликовано фото найденного самолета, в котором летел Сала
Федерация футбола Украины убрала новичка «Зенита» из сборной
Угадай, кто: спортсмены примерили образы выдающихся личностей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь