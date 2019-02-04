Азар пожонглировал мячом для американского футбола (видео)

Игроки «Челси» на тренировке показали, как умеют жонглировать мячом для американского футбола. В импровизированном конкурсе участвовали Виллиан, Жоржиньо и Эден Азар.



Бельгиец не только сделал несколько трюков, но и попал в перекладину.