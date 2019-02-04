Азар пожонглировал мячом для американского футбола (видео)
В НФЛ Эден мог бы стать кикером.
В НФЛ Эден мог бы стать кикером.
Игроки «Челси» на тренировке показали, как умеют жонглировать мячом для американского футбола. В импровизированном конкурсе участвовали Виллиан, Жоржиньо и Эден Азар.
Бельгиец не только сделал несколько трюков, но и попал в перекладину.
В минувшем туре АПЛ «Челси» разгромил «Хаддерсфилд» (5:0). Азар в этом матче сделал дубль и отдал передачу.
Всего у бельгийского полузащитника в этом сезоне 12 голов и 10 передач в 24 матчах АПЛ.
Андрей Санталов