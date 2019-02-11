Месси показал трюк с мячом и бутылкой (видео)
Лео продолжает удивлять.
Лео продолжает удивлять.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси вспомнил про Water bottle challenge, который был популярен в 2016 году. Аргентинец участвовал в съемках для Pepsi и заодно сделал видео с хитрым трюком.
Неизвестно, обошлось ли тут без монтажа, но идея все равно хороша.
К таким видео Месси не первый раз появляются вопросы. Болельщики Лео сомневались, когда появился ролик, как футболист попал мячом между ног репортеру на тренировке.
В этом ролике тоже не обошлось без рекламы, и это заставляет многих усомниться, что все было снято одним планом.
Новое видео с мячом и бутылкой Месси появилось в ответ на похожий пост нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
Андрей Санталов