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11:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси показал трюк с мячом и бутылкой (видео)

Лео продолжает удивлять.

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Источник: AP 2019

Форвард «Барселоны» Лионель Месси вспомнил про Water bottle challenge, который был популярен в 2016 году. Аргентинец участвовал в съемках для Pepsi и заодно сделал видео с хитрым трюком.

Во время загрузки произошла ошибка.

Неизвестно, обошлось ли тут без монтажа, но идея все равно хороша.

К таким видео Месси не первый раз появляются вопросы. Болельщики Лео сомневались, когда появился ролик, как футболист попал мячом между ног репортеру на тренировке.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом ролике тоже не обошлось без рекламы, и это заставляет многих усомниться, что все было снято одним планом.

Новое видео с мячом и бутылкой Месси появилось в ответ на похожий пост нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

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