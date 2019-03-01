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15:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Дети Месси нарядились волшебниками

В Барселоне — карнавал.

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Источник: Reuters

Жена Лионеля Месси опубликовала пост о карнавале в Барселоне. Дети форварда «Барселоны» выбрали на праздник костюмы Гарри Поттера.

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Карнавал в Барселоне проходит перед Великим постом и длится неделю.

Недавно в семье Месси был еще один праздник: его жене исполнился 31 год. День рождения Лео и Антонелла отметили семейным обедом с двумя тортами.

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На этой неделе Месси с «Барселоной» выбил «Реал» из Кубка Испании, а 2 марта сыграет с ним еще раз — уже в чемпионате Испании.

Андрей Санталов

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