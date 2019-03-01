Дети Месси нарядились волшебниками
В Барселоне — карнавал.
В Барселоне — карнавал.
Жена Лионеля Месси опубликовала пост о карнавале в Барселоне. Дети форварда «Барселоны» выбрали на праздник костюмы Гарри Поттера.
Карнавал в Барселоне проходит перед Великим постом и длится неделю.
Недавно в семье Месси был еще один праздник: его жене исполнился 31 год. День рождения Лео и Антонелла отметили семейным обедом с двумя тортами.
На этой неделе Месси с «Барселоной» выбил «Реал» из Кубка Испании, а 2 марта сыграет с ним еще раз — уже в чемпионате Испании.
Андрей Санталов