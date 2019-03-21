Зидан отметил 25-летие семейной жизни (фото)
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что у них с супругой Вероникой серебряная свадьба: пара жената уже 25 лет.
Зидан познакомился с будущей женой, когда играл за «Канн» в сезоне-1988/89, через 6 лет после этого они расписались.
У Зинедина и Вероники четверо детей: Энцо, Лука, Тео и Элиас — все они занимаются футболом. Энцо играет на позиции полузащитника в «Райо Махадаонда», Лука — вратарь в системе мадридского «Реала», Тео и Элиас так же занимаются в «Реале».
На прошлой неделе Вероника пришла вместе с Зинедином на
Андрей Санталов