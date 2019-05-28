Роналду сыграл за команду Пирло и Тотти (видео)
Благотворительный матч, в котором на поле вышел даже гонщик «Формулы-1».
Благотворительный матч, в котором на поле вышел даже гонщик «Формулы-1».
В Турине на стадионе «Ювентуса» прошел «Матч сердца» — благотворительный матч, вырученные деньги от которого (490 тысяч евро) пойдут в Пьемонтский фонд по исследованию рака и в фонд Telethon.
За одну команду в этом матче сыграли Криштиану Роналду, Андреа Пирло, Павел Недвед, Франческо Тотти, Себастьян Феттель и Андреа Аньелли.
В одной из атак Криштиану исполнил фирменный удар через себя, но не попал в ворота, которые защищал Джанлуиджи Буффон.
А вот так Роналду забил гол. Команда португальца победила со счетом 3:2.
Андрей Санталов