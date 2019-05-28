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15:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду сыграл за команду Пирло и Тотти (видео)

Благотворительный матч, в котором на поле вышел даже гонщик «Формулы-1».

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В Турине на стадионе «Ювентуса» прошел «Матч сердца» — благотворительный матч, вырученные деньги от которого (490 тысяч евро) пойдут в Пьемонтский фонд по исследованию рака и в фонд Telethon.

За одну команду в этом матче сыграли Криштиану Роналду, Андреа Пирло, Павел Недвед, Франческо Тотти, Себастьян Феттель и Андреа Аньелли.

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В одной из атак Криштиану исполнил фирменный удар через себя, но не попал в ворота, которые защищал Джанлуиджи Буффон.

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А вот так Роналду забил гол. Команда португальца победила со счетом 3:2.

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Андрей Санталов

Италия
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