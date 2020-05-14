Месси сменил имидж (фото)

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси после карантина в Испании сменил имидж. Жена аргентинского футболиста выложила семейное фото в своем инстаграме — Лео на нем позирует без бороды.

Без бороды Месси играл в начале 2010-х, тогда он установил один из своих главных рекордов: 91 гол в одном календарном году (2012) за клуб и сборную.



Ла Лига планирует возобновить чемпионат Испании 12 июня. Команды уже вернулись к тренировкам.



Андрей Санталов