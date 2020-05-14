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16:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси сменил имидж (фото)

Лео снова без бороды.

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Источник: AP 2020

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси после карантина в Испании сменил имидж. Жена аргентинского футболиста выложила семейное фото в своем инстаграме — Лео на нем позирует без бороды.

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24 июня Месси исполнится 33 года, но без бороды аргентинец выглядит гораздо моложе.

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Без бороды Месси играл в начале 2010-х, тогда он установил один из своих главных рекордов: 91 гол в одном календарном году (2012) за клуб и сборную.

Ла Лига планирует возобновить чемпионат Испании 12 июня. Команды уже вернулись к тренировкам.

Андрей Санталов

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