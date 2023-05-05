Легенда «Барселоны» обвинил Месси в неуважении к «ПСЖ»

На этой неделе Месси без разрешения руководства «ПСЖ» покинул расположение клуба и отправился в Саудовскую Аравию. Катарские боссы «ПСЖ» отстранили аргентинца на две недели и прекратили с ним переговоры по новому контракту. Ожидается, что Месси покинет французский клуб этим летом в качестве свободного агента.

«Мне было немного грустно видеть, что Месси проявляет такое неуважение к своему нынешнему клубу. Это не похоже на него. Конечно, он мог бы найти другой вариант, поступить иначе — поговорить с клубом, дождаться приезда саудовских чиновников в Париж или даже дождаться окончания сезона. Прийти к взаимопониманию с “ПСЖ”, которое не создало бы внутренней проблемы.

Он всегда был отличным примером для подражания. Его хейтеры ждали чего-то подобного, чтобы отыграться на нём. Месси мог бы избежать этого в момент, когда Лига 1 подходит к концу, а его клуб снова приближается к чемпионству Франции", — сказал Ривалдо.

Также легендарный бразилец выразил уверенность, что несанкционированная поездка Месси в Саудовскоую Аравию связана с решением вопросов по контракту с «Аль-Хилялем».