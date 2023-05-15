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10:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Испанский судья отменил честный гол по странной причине

Судья отправил команды на отдых во время удара по воротам.

Вальядолид
СевильяЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Во время футбольного матча между командами «Вальядолид» — «Севилья» судья отправил команды на перерыв во время того, как игрок пробил по воротам и забил гол.

На пятой минуте дополнительного времени к первому тайму, при четырех добавленных, на табло — безголевая ничья. Арбитр должен был прервать матч, но дал «Вальядолиду» провести еще одну атаку, которая привела к угловому. Свистка по-прежнему не случилось, и футболист исполнил подачу.

Угловой успехом не увенчался, но атака продолжилась. И вот кульминация: ровно на 50-й минуте игрок «Вальядолида» Серхио Эскудеро, мощно пробил из-за пределов штрафной — мяч залетел в сетку ворот, судья не засчитал гол.

Выяснилось, что Мигель Анхель Ортис Арьяс отправил команды на перерыв после удара Эскудеро и за пару секунд до того, как мяч оказался в воротах.

Во время загрузки произошла ошибка.
Момент удара
Вальядолид
0:3
Первый тайм: 0:0
Севилья
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