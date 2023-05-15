Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
14.05
Ювентус
Кремонезе
20
Футбол. Зарубежный
14.05
Марсель
Анже
31
Футбол. Зарубежный
14.05
Эспаньол
Барселона
24
Все события
12:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Эрлинг Холанд показал свои шрамы

После матча с «Эвертоном» норвежский нападающий снял футболку, показав шрамы, оставшиеся от стычек с защитником Ерри Мина.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

В матче 36-го тура Английской Премьер-лиги защитник Ерри Мина применял жесткие меры в попытке остановить норвежского нападающего.

«Манчестер Сити» выиграл 3−0, второй мяч забил Холанд. Уходя с поля, Эрлинг снял футболку, показав свежие шрамы.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола осудил действия защитника «Эвертона», назвав их «неоправданным поведением».

В текущем сезоне Эрлинг Холанд забил 36 мячей, побив предыдущий рекорд АПЛ.

Прежнее достижение — 34 мяча — принадлежало Энди Коулу (в сезоне-1993/94) и Алану Ширеру (1994/95), которые забивали в лиге с 22 командами при 42 матчах за сезон.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Хоккейной клуб «Амур» подписал американского хоккеиста
Умер бывший капитан сборной Испании по футболу
Фоторепортажи
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
8Звезды спорта на Мет Гала
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь