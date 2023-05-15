Эрлинг Холанд показал свои шрамы
После матча с «Эвертоном» норвежский нападающий снял футболку, показав шрамы, оставшиеся от стычек с защитником Ерри Мина.
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
После матча с «Эвертоном» норвежский нападающий снял футболку, показав шрамы, оставшиеся от стычек с защитником Ерри Мина.
В матче 36-го тура Английской Премьер-лиги защитник Ерри Мина применял жесткие меры в попытке остановить норвежского нападающего.
«Манчестер Сити» выиграл 3−0, второй мяч забил Холанд. Уходя с поля, Эрлинг снял футболку, показав свежие шрамы.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола осудил действия защитника «Эвертона», назвав их «неоправданным поведением».
В текущем сезоне Эрлинг Холанд забил 36 мячей, побив предыдущий рекорд АПЛ.
Прежнее достижение — 34 мяча — принадлежало Энди Коулу (в сезоне-1993/94) и Алану Ширеру (1994/95), которые забивали в лиге с 22 командами при 42 матчах за сезон.