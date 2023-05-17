Журналисты узнали, что Месси и Роналду купили на первую зарплату
Месси купил дом, а Роналду — школьные принадлежности.
Месси купил дом, а Роналду — школьные принадлежности.
Журналисты выяснили, на что Месси и Роналду потратили свои первые заработанные деньги.
Роналду начал свою футбольную карьеру в лиссабонском «Спортинге», где потом попал в основной состав. Его выступления за команду привлекли внимание «Манчестер Юнайтед», который подписал его в 2004 году.
Месси получил контракт от «Барселоны» в возрасте 14 лет в 2000 году, годы спустя он стал легендой клуба, побил с командой все рекорды по забитым голам.
Первый крупный заработок аргентинец получил, когда его перевели во вторую команду «Барселоны». По данным португальского издания Antena, на свою первую зарплату Лео купил дом.
Криштиану получил лишь 80 евро в качестве своей первой зарплаты в «Спортинге». Он использовал их для покупки своих школьных принадлежностей.