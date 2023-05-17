Журналисты узнали, что Месси и Роналду купили на первую зарплату

Журналисты выяснили, на что Месси и Роналду потратили свои первые заработанные деньги.

Роналду начал свою футбольную карьеру в лиссабонском «Спортинге», где потом попал в основной состав. Его выступления за команду привлекли внимание «Манчестер Юнайтед», который подписал его в 2004 году.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=2759dce99dd2eec3&partner_ext=173&place_id=222&oid=-214841716&hd=2&id=456240891&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Месси получил контракт от «Барселоны» в возрасте 14 лет в 2000 году, годы спустя он стал легендой клуба, побил с командой все рекорды по забитым голам.

Первый крупный заработок аргентинец получил, когда его перевели во вторую команду «Барселоны». По данным португальского издания Antena, на свою первую зарплату Лео купил дом.