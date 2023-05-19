Стали известны претенденты на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Луис Энрике после Чемпионата мира остается без работы и может свободно вступать в переговоры, тогда как Слот связан контрактом с «Фейеноордом». В нынешнем сезоне Арне Слот привел роттердамский клуб к первой за 6 лет победе в чемпионате Нидерландов.
«Фейеноорд» намерен предложить тренеру новый контракт, а сумма отступных в его текущем соглашении составляет £6 млн. Отмечается, что для работы в «Тоттенхэме» Слоту требуется гарантия полной власти над командой.
В марте Антонио Конте ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма», сейчас временно исполняет обязанности тренера 31-летний Райан Мейсон.
Лондонский клуб занимает 7-е место в Английской Премьер-Лиге.