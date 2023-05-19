Стали известны претенденты на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Луис Энрике после Чемпионата мира остается без работы и может свободно вступать в переговоры, тогда как Слот связан контрактом с «Фейеноордом». В нынешнем сезоне Арне Слот привел роттердамский клуб к первой за 6 лет победе в чемпионате Нидерландов.