С «Ювентуса» хотят снять 11 очков в чемпионате Италии

FIGC, зимой 2023 года лишила «Ювентус» 15 очков за искусственное завышение трансферных сумм с целью увеличения прироста капитала, а также отстранила от футбола ряд функционеров клуба. Позднее в апелляционном органе FIGC прошли слушания о возобновлении судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях. «Ювентус» подал апелляцию. В апреле комитет спортивных гарантов Национального олимпийского комитета Италии удовлетворил апелляцию «Ювентуса» по поводу снятия 15 очков в Серии А, но передал разбирательство в Федеральный апелляционный суд FIGC, который должен будет пересмотреть наказание. Туринскому клубу вернули 15 очков на время рассмотрения дела в суде.