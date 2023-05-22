С «Ювентуса» хотят снять 11 очков в чемпионате Италии
Клуб наказывают за финансовые махинации.
Клуб наказывают за финансовые махинации.
Прокурор Итальянской федерации футбола (FIGC) Джузеппе Чине запросил у федерального апелляционного суда FIGC снять с футбольного клуба «Ювентус» 11 очков, сообщает Tuttosport.
Также он требует отстранить руководителей клуба на восемь месяцев.
FIGC, зимой 2023 года лишила «Ювентус» 15 очков за искусственное завышение трансферных сумм с целью увеличения прироста капитала, а также отстранила от футбола ряд функционеров клуба. Позднее в апелляционном органе FIGC прошли слушания о возобновлении судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях. «Ювентус» подал апелляцию. В апреле комитет спортивных гарантов Национального олимпийского комитета Италии удовлетворил апелляцию «Ювентуса» по поводу снятия 15 очков в Серии А, но передал разбирательство в Федеральный апелляционный суд FIGC, который должен будет пересмотреть наказание. Туринскому клубу вернули 15 очков на время рассмотрения дела в суде.
В текущем сезоне «Ювентус» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.