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16:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Аргентинский вратарь готов позвать Месси в «Астон Виллу»

Чемпион мира и игрок «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес в шутку пригласил партнера по сборной в свой клуб.

Астон Вилла
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Источник: Reuters

«Раз Месси освистывают, я бы пригласил его в “Астон Виллу”. Я сделаю ему мате, буду готовить каждые выходные для него жаркое, попрошу людей сделать для него маленькие флажки, и он хорошо проведёт время здесь. Я урежу свою зарплату ради Месси, если это будет необходимо», — цитирует Мартинеса ESPN.

Напомним, в первом матче Месси за «ПСЖ» после отстранения болельщики французского клуба освистали нападающего при объявлении стартовых составов на игру 35-го тура Лиги 1 с «Аяччо». По ходу матча фанаты также свистели, когда Месси касался мяча.

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