Аргентинский вратарь готов позвать Месси в «Астон Виллу»

«Раз Месси освистывают, я бы пригласил его в “Астон Виллу”. Я сделаю ему мате, буду готовить каждые выходные для него жаркое, попрошу людей сделать для него маленькие флажки, и он хорошо проведёт время здесь. Я урежу свою зарплату ради Месси, если это будет необходимо», — цитирует Мартинеса ESPN.