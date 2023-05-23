Игрок «Барселоны» недоволен своей позицией и хочет уйти
Жюль Кунде может покинуть «Барселону». Французу неудобно на позиции крайнего защитника.
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Жюль Кунде может покинуть «Барселону». Французу неудобно на позиции крайнего защитника.
Игрок «Барселоны» и сборной Франции готов уйти из каталонского клуба, сообщает журналист Relevo Тони Хуанмарти. Кунде сообщил клубу, что готов выслушать любые предложения, которые могут поступить.
Сообщается, что француз некомфортно себя чувствует в роли крайнего защитника и считает, что его могут продолжать выпускать на этой позиции. Защитник обсудил ситуацию с главным тренером Хави, который уже в курсе планов игрока.
Француз является основным защитником чемпиона Испании. В текущем сезоне Ла Лиги Кунде провел 27 матчей.