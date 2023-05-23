Игрок «Барселоны» недоволен своей позицией и хочет уйти

Игрок «Барселоны» и сборной Франции готов уйти из каталонского клуба, сообщает журналист Relevo Тони Хуанмарти. Кунде сообщил клубу, что готов выслушать любые предложения, которые могут поступить.

Сообщается, что француз некомфортно себя чувствует в роли крайнего защитника и считает, что его могут продолжать выпускать на этой позиции. Защитник обсудил ситуацию с главным тренером Хави, который уже в курсе планов игрока.