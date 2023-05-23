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17:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Барселоны» недоволен своей позицией и хочет уйти

Жюль Кунде может покинуть «Барселону». Французу неудобно на позиции крайнего защитника.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игрок «Барселоны» и сборной Франции готов уйти из каталонского клуба, сообщает журналист Relevo Тони Хуанмарти. Кунде сообщил клубу, что готов выслушать любые предложения, которые могут поступить.

Сообщается, что француз некомфортно себя чувствует в роли крайнего защитника и считает, что его могут продолжать выпускать на этой позиции. Защитник обсудил ситуацию с главным тренером Хави, который уже в курсе планов игрока.

Француз является основным защитником чемпиона Испании. В текущем сезоне Ла Лиги Кунде провел 27 матчей.

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