Гвардиола: я останусь в «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своем будущем в английском клубе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своем будущем в английском клубе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
«В следующем сезоне я останусь в “Манчестер Сити”. Я не думаю об уходе из клуба. Я останусь в следующем сезоне со 100 нарушениями, которые предъявляет нам Премьер-лига, не волнуйтесь», — сказал Гвардиола.
Испанский специалист возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Этот сезон может стать самым успешным в истории клуба. «Сити» близок к завоеванию требла — клуб уже стал чемпионом АПЛ и будет играть в финалах Кубка Англии и Лиги чемпионов.
В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в финансовых махинациях. Клуб нарушил больше 100 финансовых правил АПЛ в период с 2009 по 2018 год. Если вина клуба будет доказана, то это может привести к жестким наказаниям вплоть до лишения титулов и перевода «Сити» в низший дивизион.