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11:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола: я останусь в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своем будущем в английском клубе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«В следующем сезоне я останусь в “Манчестер Сити”. Я не думаю об уходе из клуба. Я останусь в следующем сезоне со 100 нарушениями, которые предъявляет нам Премьер-лига, не волнуйтесь», — сказал Гвардиола.

Испанский специалист возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Этот сезон может стать самым успешным в истории клуба. «Сити» близок к завоеванию требла — клуб уже стал чемпионом АПЛ и будет играть в финалах Кубка Англии и Лиги чемпионов.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в финансовых махинациях. Клуб нарушил больше 100 финансовых правил АПЛ в период с 2009 по 2018 год. Если вина клуба будет доказана, то это может привести к жестким наказаниям вплоть до лишения титулов и перевода «Сити» в низший дивизион.

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