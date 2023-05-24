Гвардиола: я останусь в «Манчестер Сити»

«В следующем сезоне я останусь в “Манчестер Сити”. Я не думаю об уходе из клуба. Я останусь в следующем сезоне со 100 нарушениями, которые предъявляет нам Премьер-лига, не волнуйтесь», — сказал Гвардиола.

Испанский специалист возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Этот сезон может стать самым успешным в истории клуба. «Сити» близок к завоеванию требла — клуб уже стал чемпионом АПЛ и будет играть в финалах Кубка Англии и Лиги чемпионов.