«Ювентус» впервые за 12 лет не сыграет в Лиге чемпионов

После победы «Милан» оторвался от «Ювентуса» на восемь очков и застолбил за собой место в топ-4, дающее право на попадание в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

Таким образом, в Лиге чемпионов от Италии в следующем сезоне сыграют «Наполи», «Лацио», «Интер» и «Милан». Ранее с «Ювентуса» сняли 10 очков по делу о финансовых махинациях, что отбросило его со второго места, дающего право играть в Лиге чемпионов, на седьмое.

Туринский клуб не сыграет в Лиге чемпионов впервые за 12 лет. В сезоне 2010/11 «Ювентус» занял в чемпионате Италии седьмое место и остался без еврокубков.