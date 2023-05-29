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10:29 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ювентус» впервые за 12 лет не сыграет в Лиге чемпионов

«Ювентус» в домашнем матче 37-го тура Серии А уступил «Милану» (0:1) и лишился шансов на выход в Лигу чемпионов.

Ювентус
МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

После победы «Милан» оторвался от «Ювентуса» на восемь очков и застолбил за собой место в топ-4, дающее право на попадание в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

Таким образом, в Лиге чемпионов от Италии в следующем сезоне сыграют «Наполи», «Лацио», «Интер» и «Милан». Ранее с «Ювентуса» сняли 10 очков по делу о финансовых махинациях, что отбросило его со второго места, дающего право играть в Лиге чемпионов, на седьмое.

Туринский клуб не сыграет в Лиге чемпионов впервые за 12 лет. В сезоне 2010/11 «Ювентус» занял в чемпионате Италии седьмое место и остался без еврокубков.

В этом сезоне «Ювентус» точно не опустится ниже седьмой строчки, которая даст им путевку в Лигу конференций. У туринцев также сохраняются шансы на Лигу Европы — для этого в заключительном туре им нужно побеждать на выезде «Удинезе» и ждать потери очков от «Ромы» или «Аталанты».

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Первый тайм: 0:1
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