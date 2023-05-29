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14:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны претенденты на пост главного тренера «Наполи»

Фаворитом читается бывший тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Сообщается, что Луис Энрике хочет зарабатывать в «Наполи» 8 млн евро в год чистыми.

Также президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис рассматривает кандидатуры Винченцо Итальяно («Фиорентина»), Сержиу Консейсау («Порту») и Тиаго Мотты («Болонья»).

Ранее стало известно, что нынешний главный тренер Лучано Спаллетти покинет клуб по окончании победного для «Наполи» сезона Серии А.

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