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15:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист Жоау Феликс не останется в «Челси»

Португальский полузащитник Жоау Феликс вернется в клуб «Атлетико» Мадрид, новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не рассчитывает на него. Сообщил президент испанского клуба Энрике Сересо.

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Источник: Reuters

«Нам сообщили, что Поч не рассчитывает на Жоау Феликса. Он вернется сюда, посмотрим… Мы ничего не планировали», — цитирует Сересо Фабрицио Романо в одной из своих соцсетей.

Феликс перешел в «Челси» в январе этого года на правах аренды до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. В составе лондонского клуба португалец отыграл 20 матчей и забил четыре гола. В первой половине сезона-2022/23 Феликс провел 14 матчей за «Атлетико», в которых забил четыре мяча в ворота соперников.

«Челси» завершил сезон на 12-месте в турнирной таблице АПЛ, «Атлетико» пока занимает третью строчку в чемпионате Испании.

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