Футболист Жоау Феликс не останется в «Челси»
Португальский полузащитник Жоау Феликс вернется в клуб «Атлетико» Мадрид, новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не рассчитывает на него. Сообщил президент испанского клуба Энрике Сересо.
Португальский полузащитник Жоау Феликс вернется в клуб «Атлетико» Мадрид, новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не рассчитывает на него. Сообщил президент испанского клуба Энрике Сересо.
«Нам сообщили, что Поч не рассчитывает на Жоау Феликса. Он вернется сюда, посмотрим… Мы ничего не планировали», — цитирует Сересо Фабрицио Романо в одной из своих соцсетей.
Феликс перешел в «Челси» в январе этого года на правах аренды до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. В составе лондонского клуба португалец отыграл 20 матчей и забил четыре гола. В первой половине сезона-2022/23 Феликс провел 14 матчей за «Атлетико», в которых забил четыре мяча в ворота соперников.
«Челси» завершил сезон на 12-месте в турнирной таблице АПЛ, «Атлетико» пока занимает третью строчку в чемпионате Испании.