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10:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Пять человек получили тюремные сроки за пиратские трансляции матчей АПЛ

Группа британцев, стоящая за пиратскими стриминговыми организациями, которые предлагали незаконный доступ к просмотру матчей АПЛ, приговорены к тюремному заключению. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Источник: AFP 2022

Суд Честрфилда приговорил к тюремному заключению пять человек по делу, которое считается крупнейшим в мире судебным преследованием организаторов незаконных трансляций. Их обвиняли в сговоре с целью мошенничества и отмывании денег — в сумме они получили более 30 лет тюрьмы. Глава группировки 36-летний Марк Гулд был приговорен к 11 годам тюремного заключения.

Пираты ретранслировали матчи АПЛ и взимали за эту услугу 10 фунтов стерлингов в месяц. При этом официальная подписка в Англии стоит от 60 до 80 фунтов. Всего у них было около 50 тыс. подписчиков, на которых за пять лет они заработали более семи миллионов фунтов стерлингов.

В 2021 году АПЛ заключила с телекомпаниями самый дорогой футбольный телеконтракт, по которому лига получит пять миллиардов фунтов стерлингов за три сезона.

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