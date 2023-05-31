Пять человек получили тюремные сроки за пиратские трансляции матчей АПЛ

Суд Честрфилда приговорил к тюремному заключению пять человек по делу, которое считается крупнейшим в мире судебным преследованием организаторов незаконных трансляций. Их обвиняли в сговоре с целью мошенничества и отмывании денег — в сумме они получили более 30 лет тюрьмы. Глава группировки 36-летний Марк Гулд был приговорен к 11 годам тюремного заключения.

Пираты ретранслировали матчи АПЛ и взимали за эту услугу 10 фунтов стерлингов в месяц. При этом официальная подписка в Англии стоит от 60 до 80 фунтов. Всего у них было около 50 тыс. подписчиков, на которых за пять лет они заработали более семи миллионов фунтов стерлингов.