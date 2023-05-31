Sky Sports назвал главного кандидата на пост тренера «Тоттенхэма»

Ранее сообщалось, что лондонцы рассматривают главного тренера «Фейеноорда» Арне Слота, однако переговоры зашли в тупик.

Основным кандидатом на соответствующий пост в английском «Тоттенхэме» Sky Sports называет главного тренера «Селтика» Ангелоса Постекоглу.

Ангелос Постекоглу, которого чаще называют Эндж, возглавил «Селтик» в 2021 году. В нынешнем сезоне команда из Глазго может выиграть требл в Шотландии. Команда стала победителем чемпионата и завоевала Кубок лиги. 3 июня «Селтик» сыграет в финале Кубка Шотландии против «Инвернесса».

Постекоглу — австралиец греческого происхождения. До «Селтика» он тренировал сборную Австралии, в том числе, на чемпионате мира-2014 в Бразилии. В 2015 году команда под руководством Постекоглу выиграла Кубок Азии по футболу.