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11:41 (мск), источник: Sportmail.ru

«Тоттенхэм» нашел себе нового главного тренера

44-летний тренер «Фейеноорда» Арне Слот может возглавить «Тоттенхэм».

Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

По сообщению De Telegraaf, агент 44-летнего специалиста оповестил руководство «шпор» о готовности Слота возглавить лондонскую команду этим летом. Чтобы заполучить Слота, «Тоттенхэму» придется выплатить 7 млн евро отступных «Фейеноорду».

Арне Слот за два сезона работы привел команду к первой за шесть лет победе в национальном первенстве. А также вывел в финал Лиги Конференций в 2022 году, где «Фейеноорд» уступил «Роме».

«Тоттенхэм» начинал сезон под руководством Антонио Конте, который был уволен в марте 2023 года. Временно командой руководит 31-летний Райан Мейсон.

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