«Тоттенхэм» нашел себе нового главного тренера

По сообщению De Telegraaf, агент 44-летнего специалиста оповестил руководство «шпор» о готовности Слота возглавить лондонскую команду этим летом. Чтобы заполучить Слота, «Тоттенхэму» придется выплатить 7 млн евро отступных «Фейеноорду».

Арне Слот за два сезона работы привел команду к первой за шесть лет победе в национальном первенстве. А также вывел в финал Лиги Конференций в 2022 году, где «Фейеноорд» уступил «Роме».