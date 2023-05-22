«Тоттенхэм» нашел себе нового главного тренера
44-летний тренер «Фейеноорда» Арне Слот может возглавить «Тоттенхэм».
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44-летний тренер «Фейеноорда» Арне Слот может возглавить «Тоттенхэм».
По сообщению De Telegraaf, агент 44-летнего специалиста оповестил руководство «шпор» о готовности Слота возглавить лондонскую команду этим летом. Чтобы заполучить Слота, «Тоттенхэму» придется выплатить 7 млн евро отступных «Фейеноорду».
Арне Слот за два сезона работы привел команду к первой за шесть лет победе в национальном первенстве. А также вывел в финал Лиги Конференций в 2022 году, где «Фейеноорд» уступил «Роме».
«Тоттенхэм» начинал сезон под руководством Антонио Конте, который был уволен в марте 2023 года. Временно командой руководит 31-летний Райан Мейсон.