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15:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: Модрич отправится играть в Саудовскую Аравию за 120 млн евро

Хорватский футболист клуба «Реал Мадрид» Лука Модрич продолжит карьеру в Саудовской Аравии, сообщает OK Diario.

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Источник: Reuters

Один из клубов Саудовской Аравии предложил полузащитнику «Реала» Луке Модричу контракт на 120 миллионов евро за три сезона. 37-летний футболист, чей контракт со «сливочными» истекает в конце июня, уже проинформировал руководство клуба о своем решение покинуть «Реал».

Зимой сообщали, что Модрич не хочет вести переговоры о переходе с каким-либо клубом и планирует провести за мадридцев еще один сезон. Тогда полузащитник получил несколько предложений от клубов из Саудовской Аравии, в том числе от «Аль-Насра», за который сейчас играет бывший партнер Модрича по команде Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне футболист отыграл 51 матч за мадридцев во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

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