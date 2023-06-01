Источник: Модрич отправится играть в Саудовскую Аравию за 120 млн евро

Один из клубов Саудовской Аравии предложил полузащитнику «Реала» Луке Модричу контракт на 120 миллионов евро за три сезона. 37-летний футболист, чей контракт со «сливочными» истекает в конце июня, уже проинформировал руководство клуба о своем решение покинуть «Реал».

Зимой сообщали, что Модрич не хочет вести переговоры о переходе с каким-либо клубом и планирует провести за мадридцев еще один сезон. Тогда полузащитник получил несколько предложений от клубов из Саудовской Аравии, в том числе от «Аль-Насра», за который сейчас играет бывший партнер Модрича по команде Криштиану Роналду.