Игрок «Реала» Асенсио согласовал контракт с «ПСЖ»

27-летний игрок в ближайшие дни завершит переход в «Пари Сен-Жермен». Футболист подпишет с парижанами контракт сроком на четыре-пять лет. Предложение «ПСЖ» и проявленный со стороны французского клуба интерес, убедили игрока стать частью команды Кристофа Галтье.

Мадридский «Реал» хотел оставить Асенсио и предлагал продлить с ним контракт, но футболиста не устраивает роль запасного в команде. В сезоне-2022/2023 Марко Асенсио забил девять голов и сделал шесть результативных передач в 30 матчах Ла Лиги.