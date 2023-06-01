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19:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Реала» Асенсио согласовал контракт с «ПСЖ»

Испанский футболист команды «Реал Мадрид» Марко Асенсио, будет выступать в составе клуба «ПСЖ». Об этом сообщает The Athletic. Полузащитник покинет мадридцев спустя восемь лет.

Реал
ПСЖ
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Источник: Reuters

27-летний игрок в ближайшие дни завершит переход в «Пари Сен-Жермен». Футболист подпишет с парижанами контракт сроком на четыре-пять лет. Предложение «ПСЖ» и проявленный со стороны французского клуба интерес, убедили игрока стать частью команды Кристофа Галтье.

Мадридский «Реал» хотел оставить Асенсио и предлагал продлить с ним контракт, но футболиста не устраивает роль запасного в команде. В сезоне-2022/2023 Марко Асенсио забил девять голов и сделал шесть результативных передач в 30 матчах Ла Лиги.

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