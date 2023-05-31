Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира
Авторитетный журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.
Реал
Манчестер Юнайтед
Барселона
Ливерпуль
Манчестер Сити
Авторитетный журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.
Первое место в нем занял мадридский «Реал». Forbes оценивает его стоимость в 6,07 миллиарда долларов.
Второе место в рейтинге занял «Манчестер Юнайтед» (6 миллиардов долларов). Третьей стала «Барселона» (5,51 миллиарда долларов), четвертым — «Ливерпуль» (5,29 млрд долларов), пятым — «Манчестер Сити» (4,99 млрд долларов).
В топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира также вошли «Бавария» (4,86 млрд долларов), «ПСЖ» (4,21 млрд долларов), «Челси» (3,1 млрд долларов), «Тоттенхэм» (2,8 млрд долларов) и «Арсенал» (2,26 млрд долларов).