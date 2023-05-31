Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Рома
Футбол. Зарубежный
2.06
Сассуоло
Фиорентина
Футбол. Первый дивизион
3.06
СКА-Хабаровск
Арсенал
Футбол. Первый дивизион
3.06
Балтика
Велес
Футбол. Первый дивизион
3.06
Динамо Мх
Алания
Футбол. Первый дивизион
3.06
Краснодар-2
Шинник
Все события
18:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира

Авторитетный журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.

Реал
Манчестер Юнайтед
Барселона
Ливерпуль
Манчестер Сити
Наверх
Источник: Reuters

Первое место в нем занял мадридский «Реал». Forbes оценивает его стоимость в 6,07 миллиарда долларов.

Второе место в рейтинге занял «Манчестер Юнайтед» (6 миллиардов долларов). Третьей стала «Барселона» (5,51 миллиарда долларов), четвертым — «Ливерпуль» (5,29 млрд долларов), пятым — «Манчестер Сити» (4,99 млрд долларов).

В топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира также вошли «Бавария» (4,86 млрд долларов), «ПСЖ» (4,21 млрд долларов), «Челси» (3,1 млрд долларов), «Тоттенхэм» (2,8 млрд долларов) и «Арсенал» (2,26 млрд долларов).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На «Ролан Гаррос» в третьем круге состоится встреча двух россиянок
Ян Непомнящий покинул топ-3 в рейтинге FIDE
Фоторепортажи
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
8Звезды спорта на Мет Гала
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь