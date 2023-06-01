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19:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Спаллетти признан лучшим тренером Серии A сезона-2022/23

Бывший тренер «Зенита» привел «Наполи» к первой победе в чемпионате с 1990 года.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Возглавляющий «Наполи» Лучано Спаллетти признан лучшим тренером Серии A сезона-2022/23.

Приз будет вручен тренеру перед матчем 38-го тура итальянского чемпионата, в котором «Наполи» сыграет с «Сампдорией» на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе 4 июня.

По итогам нынешнего сезона неаполитанская команда под руководством 64-летнего Спаллетти завоевал титул чемпиона Италии впервые с 1990 года.

Обладателя награды определяло жюри, состоящее из главных редакторов спортивных СМИ.

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