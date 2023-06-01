Спаллетти признан лучшим тренером Серии A сезона-2022/23
Бывший тренер «Зенита» привел «Наполи» к первой победе в чемпионате с 1990 года.
НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Бывший тренер «Зенита» привел «Наполи» к первой победе в чемпионате с 1990 года.
Возглавляющий «Наполи» Лучано Спаллетти признан лучшим тренером Серии A сезона-2022/23.
Приз будет вручен тренеру перед матчем 38-го тура итальянского чемпионата, в котором «Наполи» сыграет с «Сампдорией» на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе 4 июня.
По итогам нынешнего сезона неаполитанская команда под руководством 64-летнего Спаллетти завоевал титул чемпиона Италии впервые с 1990 года.
Обладателя награды определяло жюри, состоящее из главных редакторов спортивных СМИ.