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10:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Американский клуб предложил Месси контракт на 200 млн долларов

«Интер Майами» предложил контракт нападающему «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси. Об этом сообщает портал Sport.es.

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Источник: Reuters

По информации источника, американский клуб предложил 35-летнему аргентинцу четырехлетний контракт с годовой зарплатой в 50 млн долларов. Этот контракт сделает Месси самым высокооплачиваемым игроком МЛС.

Тем не менее, в Майами понимают, что их предложение не такое выгодное, как у саудовского «Аль-Хиляля», поэтому готовы добавить футболисту бонусы. В частности, американский клуб предлагает подписать бывшего одноклубника Месси по «Барселоне» Серхио Бускетса, а также сделать аргентинца послом ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что в случае подписания Месси, «Интер Майами» может отдать его в аренду в «Барселону» на 6 или 18 месяцев. Так аргентинец сможет вернуться в родной клуб и играть в Европе на высоком уровне до 37 лет, а уже в 2025 году перебраться доигрывать в МЛС.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года. За два года в парижской команде аргентинец провел 74 матча, забил 32 мяча и отдал 35 результативных передач. Ожидается, что футболист покинет клуб этим летом на правах свободного агента.

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