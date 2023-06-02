Американский клуб предложил Месси контракт на 200 млн долларов

По информации источника, американский клуб предложил 35-летнему аргентинцу четырехлетний контракт с годовой зарплатой в 50 млн долларов. Этот контракт сделает Месси самым высокооплачиваемым игроком МЛС.

Тем не менее, в Майами понимают, что их предложение не такое выгодное, как у саудовского «Аль-Хиляля», поэтому готовы добавить футболисту бонусы. В частности, американский клуб предлагает подписать бывшего одноклубника Месси по «Барселоне» Серхио Бускетса, а также сделать аргентинца послом ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что в случае подписания Месси, «Интер Майами» может отдать его в аренду в «Барселону» на 6 или 18 месяцев. Так аргентинец сможет вернуться в родной клуб и играть в Европе на высоком уровне до 37 лет, а уже в 2025 году перебраться доигрывать в МЛС.