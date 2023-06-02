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11:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Хави: Месси примет решение на следующей неделе

Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Хави высказался насчет возможного возвращения в команду аргентинского нападающего Лионеля Месси.

ПСЖ
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Источник: Reuters

«Он сказал мне, что на следующей неделе примет решение, сейчас мы должны оставить его в покое. Он примет решение на следующей неделе, а сейчас есть только 200 гипотез. Здесь двери открыты для него.

Я не сомневаюсь, что он очень поможет нам в футбольном плане. Нам не хватает таланта в последней трети поля, и Лео всегда дает его вам», — заявил Хави в интервью Mundo Deportivo.

У 35-летнего Месси заканчивается контракт с «ПСЖ» 30 июня. 1 июня главный тренер парижан Кристоф Галтье на пресс-конференции сообщил, что аргентинец сыграет свой последний матч на стадионе «Парк де Пренс». В СМИ восприняли это как объявление об уходе Месси, однако «ПСЖ» опроверг эти догадки.

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