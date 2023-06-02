Хави: Месси примет решение на следующей неделе

«Он сказал мне, что на следующей неделе примет решение, сейчас мы должны оставить его в покое. Он примет решение на следующей неделе, а сейчас есть только 200 гипотез. Здесь двери открыты для него.



Я не сомневаюсь, что он очень поможет нам в футбольном плане. Нам не хватает таланта в последней трети поля, и Лео всегда дает его вам», — заявил Хави в интервью Mundo Deportivo.