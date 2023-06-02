Хави: Месси примет решение на следующей неделе
Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Хави высказался насчет возможного возвращения в команду аргентинского нападающего Лионеля Месси.
Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Хави высказался насчет возможного возвращения в команду аргентинского нападающего Лионеля Месси.
«Он сказал мне, что на следующей неделе примет решение, сейчас мы должны оставить его в покое. Он примет решение на следующей неделе, а сейчас есть только 200 гипотез. Здесь двери открыты для него.
Я не сомневаюсь, что он очень поможет нам в футбольном плане. Нам не хватает таланта в последней трети поля, и Лео всегда дает его вам», — заявил Хави в интервью Mundo Deportivo.
У 35-летнего Месси заканчивается контракт с «ПСЖ» 30 июня. 1 июня главный тренер парижан Кристоф Галтье на пресс-конференции сообщил, что аргентинец сыграет свой последний матч на стадионе «Парк де Пренс». В СМИ восприняли это как объявление об уходе Месси, однако «ПСЖ» опроверг эти догадки.