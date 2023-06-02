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19:38 (мск), источник: Sportmail.ru

В серии А назвали лучшего нападающего сезона

Футболист «Наполи» Виктор Осимхен признан лучшим нападающим по итогам сезона-2022/23 в чемпионате Италии, сообщается на официальном сайте Серии А.

Наполи
Интер
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Источник: Reuters

Осимхен является лучшим бомбардиром турнира, забив 25 мячей в 31 матче.

Приз лучшему полузащитнику достался игроку миланского «Интера» Николо Барелле. Лучшим вратарем признан Иван Проведель из «Лацио», а лучшим защитником — Ким Мин Джэ из «Наполи». Награду самому ценному молодому игроку сезона в возрасте до 23 лет получил полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли.

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком чемпионата Италии по футболу по итогам сезона-2022/23. В 33 матчах чемпионата Италии Кварацхелия забил 12 мячей и сделал 13 голевых передач.

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