В серии А назвали лучшего нападающего сезона

Приз лучшему полузащитнику достался игроку миланского «Интера» Николо Барелле. Лучшим вратарем признан Иван Проведель из «Лацио», а лучшим защитником — Ким Мин Джэ из «Наполи». Награду самому ценному молодому игроку сезона в возрасте до 23 лет получил полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли.