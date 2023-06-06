Стало известно будущее Массимилиано Аллегри в «Ювентусе»

По информации источника, руководство «Ювентуса» подтвердило решение продолжить сотрудничество с 55-летним итальянским специалистом несмотря на не лучшее выступление команды в минувшем сезоне.

Одним из ключевых факторов продолжения сотрудничества стала значительная компенсация, которую получил бы Аллегри за досрочное расторжение контракта. Действующий контракт итальянского специалиста рассчитан еще на два сезона.