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11:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно будущее Массимилиано Аллегри в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентус» Массимилиано Аллегри продолжит тренировать туринский клуб в следующем сезоне. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации источника, руководство «Ювентуса» подтвердило решение продолжить сотрудничество с 55-летним итальянским специалистом несмотря на не лучшее выступление команды в минувшем сезоне.

Одним из ключевых факторов продолжения сотрудничества стала значительная компенсация, которую получил бы Аллегри за досрочное расторжение контракта. Действующий контракт итальянского специалиста рассчитан еще на два сезона.

По итогам сезона «Ювентус» занял седьмое место в чемпионате Италии, дошел до полуфинала Кубка Италии и Лиги Европы. По ходу сезона туринский клуб был лишен десяти очков в турнирной таблице Серии А за финансовые махинации.

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