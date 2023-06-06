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15:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший игрок «Челси» стал бездомным в 32 года

Бывший полузащитник «Челси» Джейкоб Меллис рассказал, что после завершения карьеры стал бездомным. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Челси
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Источник: AFP 2022

Меллис провел пять лет в системе «Челси» и считался одним из главным талантов академии. Его оклад на тот момент составлял восемь тысяч фунтов в неделю. В сезоне 2010/11 футболист провел одну игру за первую команду лондонцев в матче Лиги чемпионов. В 2012 году «Челси» разорвал с Меллисом контракт после того, как он взорвал дымовую шашку на тренировочной базе.

«Сейчас я провожу каждый день, просто думая о том, куда пойти на самом деле. У меня есть семья, но я действительно не хочу на них полагаться. Хочу попробовать что-то сделать сам для себя. Они пытаются помочь мне, чем могут. Очевидно, у них есть своя жизнь. Они предоставляют мне отели, или я могу иногда останавливаться у них дома», — сказал Меллис.

Большую часть карьеры Меллис провел в Английской футбольной лиге, сменив в общей сложности около десятка клубов. В 2022 году в возрасте 32 года футболист завершил игровую карьеру в клубе седьмого английского дивизиона «Лезерхэд».

Меллис рассказал, что причиной завершения карьеры стали неправильно диагностированная травма колена и серьезные проблемы с алкогольной зависимостью, что в конечном счете и привело его в то положение, в котором он находится сейчас.

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