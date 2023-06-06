Бывший игрок «Челси» стал бездомным в 32 года

Меллис провел пять лет в системе «Челси» и считался одним из главным талантов академии. Его оклад на тот момент составлял восемь тысяч фунтов в неделю. В сезоне 2010/11 футболист провел одну игру за первую команду лондонцев в матче Лиги чемпионов. В 2012 году «Челси» разорвал с Меллисом контракт после того, как он взорвал дымовую шашку на тренировочной базе.

«Сейчас я провожу каждый день, просто думая о том, куда пойти на самом деле. У меня есть семья, но я действительно не хочу на них полагаться. Хочу попробовать что-то сделать сам для себя. Они пытаются помочь мне, чем могут. Очевидно, у них есть своя жизнь. Они предоставляют мне отели, или я могу иногда останавливаться у них дома», — сказал Меллис.

Большую часть карьеры Меллис провел в Английской футбольной лиге, сменив в общей сложности около десятка клубов. В 2022 году в возрасте 32 года футболист завершил игровую карьеру в клубе седьмого английского дивизиона «Лезерхэд».