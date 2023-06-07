Фанаты «Наполи» вернули Спаллетти руль от украденного автомобиля

В октябре 2021 года ультрас угнали авто из-за недовольства работой итальянского тренера в команде. Там же они оставили баннер с таким текстом: «Спаллетти, мы вернем тебе твою Panda, если ты уйдешь».

В 2022 году тренеру отправили записку с требованием выкупа. Спаллетти отреагировал на нее: «Мы делаем свою работу правильно, я обязательно останусь тренером “Наполи” в следующем году. Моя Panda? Сначала мы посмотрим, в каком состоянии они нам ее вернут, сколько километров они проехали и есть ли внутри компакт-диски Пино Даниэле».