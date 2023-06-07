Легенда «Реала» Рауль может возглавить клуб испанской Примеры

45-летний испанец является одним из приоритетных вариантов на пост главного «Хетафе», если нынешний главный тренер команды Хосе Бордалас решит покинуть клуб. В апреле этого года Бордалас вернулся в клуб из пригорода Мадрида и помог ему сохранить прописку в Ла Лиге, заняв 15-е место.

Сейчас 59-летний специалист взял паузу, чтобы отдохнуть от напряженной концовки сезона и изучить другие предложения. Его текущий контракт истекает 30 июня.

Рауль выступал за мадридский «Реал» с 1994 по 2010 год, став рекордсменом клуба по числу сыгранных матчей (741) и третьим в истории клуба по числу забитых мячей (323). В 2018 году он начал тренерскую карьеру, возглавив юношескую команду мадридского клуба.

С 2019 года Рауль возглавляет «Кастилью» — вторую команду «Реала». В этом сезоне под его руководством команда заняла третье место в третьем испанском дивизионе и уступила второй команде «Барселоны» (2:4) в плей-офф за выход в Сегунду.