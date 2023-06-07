Легенда «Реала» Рауль может возглавить клуб испанской Примеры
Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль может стать главным тренером испанского «Хетафе». Об этом сообщает издание Marca.
Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль может стать главным тренером испанского «Хетафе». Об этом сообщает издание Marca.
45-летний испанец является одним из приоритетных вариантов на пост главного «Хетафе», если нынешний главный тренер команды Хосе Бордалас решит покинуть клуб. В апреле этого года Бордалас вернулся в клуб из пригорода Мадрида и помог ему сохранить прописку в Ла Лиге, заняв 15-е место.
Сейчас 59-летний специалист взял паузу, чтобы отдохнуть от напряженной концовки сезона и изучить другие предложения. Его текущий контракт истекает 30 июня.
Рауль выступал за мадридский «Реал» с 1994 по 2010 год, став рекордсменом клуба по числу сыгранных матчей (741) и третьим в истории клуба по числу забитых мячей (323). В 2018 году он начал тренерскую карьеру, возглавив юношескую команду мадридского клуба.
С 2019 года Рауль возглавляет «Кастилью» — вторую команду «Реала». В этом сезоне под его руководством команда заняла третье место в третьем испанском дивизионе и уступила второй команде «Барселоны» (2:4) в плей-офф за выход в Сегунду.
Ожидается, что этим летом Рауль после четырех лет работы покинет «Кастилью».