СМИ: Саудовцы обезумели, узнав, что Месси переходит в «Интер Майами»

— «Аль-Хиляль» предпринял последнюю попытку подписать Месси в последнюю минуту. Из Саудовской Аравии ему предлагали 1,5 млрд евро на три года. Они обезумели, когда увидели, что Месси выбрал «Майами». Это последнее, что пришло ко мне из Саудовской Аравии, — написала Эдо.

В среду, 7 июня, Лионель Месси официально объявил о решении продолжить карьеру в «Интер Майами». Прежде чем принять предложение американского клуба, 35-летний нападающий отверг предложения «Барселоны» и «Аль-Хиляля».