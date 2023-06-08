Текущие события
Футбол. Еврокубки
7.06
Фиорентина
Вест Хэм Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
4.06
Лечче
Болонья
23
Футбол. Зарубежный
4.06
Аталанта
Монца
52
Футбол. Еврокубки
10.06
Манчестер Сити
Интер
Футбол. Кубок России
11.06
Краснодар
ЦСКА
Все события
10:09 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Саудовцы обезумели, узнав, что Месси переходит в «Интер Майами»

Руководство саудовского клуба «Аль-Хиляль» пришли в ярость после новости о том, что звездный нападающий Лионель Месси продолжит карьеру в американском клубе «Интер Майами». Об этом сообщает журналистка Хелена Кондис Эдо.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

— «Аль-Хиляль» предпринял последнюю попытку подписать Месси в последнюю минуту. Из Саудовской Аравии ему предлагали 1,5 млрд евро на три года. Они обезумели, когда увидели, что Месси выбрал «Майами». Это последнее, что пришло ко мне из Саудовской Аравии, — написала Эдо.

В среду, 7 июня, Лионель Месси официально объявил о решении продолжить карьеру в «Интер Майами». Прежде чем принять предложение американского клуба, 35-летний нападающий отверг предложения «Барселоны» и «Аль-Хиляля».

На прошлой неделе стало известно, что Месси покинет «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. За два года в парижской команде аргентинец провел 75 матчей, в которых забил 32 мяча и отдал 35 результативных передач. С парижанами Месси дважды выиграл чемпионат и один раз Суперкубок Франции.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Цены на билеты на дебютный матч Месси в «Интер Майами» взлетели в 10 раз
«Барселона» опубликовала заявление по поводу перехода Месси в...
Фоторепортажи
8Звезды спорта на Мет Гала
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь