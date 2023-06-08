Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
4.06
Лечче
Болонья
23
Футбол. Зарубежный
4.06
Аталанта
Монца
52
Футбол. Еврокубки
7.06
Фиорентина
Вест Хэм Юнайтед
12
Футбол. Еврокубки
10.06
Манчестер Сити
Интер
Футбол. Кубок России
11.06
Краснодар
ЦСКА
Все события
14:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Клуб «Тоттенхэм» представил комплект домашней формы

Футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» вместе с Nike представил новый комплект домашней формы на сезон 2023/24.

Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: официальный сайт ФК "Тоттенхэм"

Кампанию по запуску назвали «Современная классика». Впервые с сезона 2012/13 форма игроков выполнена в белом цвете. Логотип клуба, компании, а также края рукавов игровой джерси выполнены в темно-синем цвете.

Мужская команда наденет форму на товарищеский матч с командой «Вест Хэм» 18 июля.

«Тоттенхэм» закончил сезон 2022/23 в АПЛ на восьмой строчке. За 38 игра команда набрала 60 очков.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Клуб «Тоттенхэм» представил комплект домашней формы
Со следующего сезона в Единой лиге ВТБ будут играть мячами...
Фоторепортажи
21Лига «Севильи»: испанцы обыграли «Рому» Моуринью, фанаты прорвались на поле после матча
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь