Клуб «Тоттенхэм» представил комплект домашней формы
Футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» вместе с Nike представил новый комплект домашней формы на сезон 2023/24.
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Футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» вместе с Nike представил новый комплект домашней формы на сезон 2023/24.
Кампанию по запуску назвали «Современная классика». Впервые с сезона 2012/13 форма игроков выполнена в белом цвете. Логотип клуба, компании, а также края рукавов игровой джерси выполнены в темно-синем цвете.
Мужская команда наденет форму на товарищеский матч с командой «Вест Хэм» 18 июля.
«Тоттенхэм» закончил сезон 2022/23 в АПЛ на восьмой строчке. За 38 игра команда набрала 60 очков.