Хави — о переходе Неймара: Он отличный игрок, но не входит в наши планы

«Это сюрприз. Послушайте, я ценю Неймара как человека, как игрока, как друга, он отличный игрок, но он не входит в наши планы», — приводит слова Хави Football Espana, ссылаясь на журналиста Херарда Ромеро.

Ранее сообщали, что каталонцы продолжают искать варианты усиления состава после срыва трансфера Месси. Их цель состоит в том, чтобы подписать звездного игрока. Одним из вариантов является Неймар, которого уже предложили каталонскому клубу.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2025 года.