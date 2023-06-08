Хави — о переходе Неймара: Он отличный игрок, но не входит в наши планы
Главный тренер «Барселоны» Хави опроверг слухи о том, что бразильский форвард «ПСЖ» Неймар может перейти в каталонский клуб этим летом.
Главный тренер «Барселоны» Хави опроверг слухи о том, что бразильский форвард «ПСЖ» Неймар может перейти в каталонский клуб этим летом.
«Это сюрприз. Послушайте, я ценю Неймара как человека, как игрока, как друга, он отличный игрок, но он не входит в наши планы», — приводит слова Хави Football Espana, ссылаясь на журналиста Херарда Ромеро.
Ранее сообщали, что каталонцы продолжают искать варианты усиления состава после срыва трансфера Месси. Их цель состоит в том, чтобы подписать звездного игрока. Одним из вариантов является Неймар, которого уже предложили каталонскому клубу.
Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2025 года.
В прошлом сезоне Неймар принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.