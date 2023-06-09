Вратарь «ПСЖ» Рико введен в искусственную кому
Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико снова введен в состояние искусственной комы, сообщает Le Parisien.
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико снова введен в состояние искусственной комы, сообщает Le Parisien.
28 мая испанский футболист получил серьезную травму после падения с лошади. В больнице Рико диагностировали кровоизлияние в мозг.
29-летний Рико выступает за «ПСЖ» с 2020 года. В прошедшем сезоне он не сыграл ни одного матча в составе парижан. Помимо этого он выступал за испанские «Севилью» и «Мальорку», а также английский «Фулхэм».