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19:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «ПСЖ» Рико введен в искусственную кому

Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико снова введен в состояние искусственной комы, сообщает Le Parisien.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

28 мая испанский футболист получил серьезную травму после падения с лошади. В больнице Рико диагностировали кровоизлияние в мозг.

29-летний Рико выступает за «ПСЖ» с 2020 года. В прошедшем сезоне он не сыграл ни одного матча в составе парижан. Помимо этого он выступал за испанские «Севилью» и «Мальорку», а также английский «Фулхэм».

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