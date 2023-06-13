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13:22 (мск), источник: Sportmail.ru

В АПЛ собираются ввести потолок зарплат

Клубы Английской Премьер-лиги (АПЛ) рассматривают возможность введения потолка зарплат. Об этом сообщает издание The Times.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Предполагается, что клубы введут потолок на зарплатную ведомость, чтобы поддерживать конкуренцию в лиге. Финансовое неравенство в лиге нарастает из-за дополнительных призовых выплат, которые получают клубы, участвующие в еврокубках. Потолок будет одинаков для всех клубов лиги и привязан к сумме, которая в четыре раза превышает доходы последнего клуба лиги от телевизионных прав.

Согласно финансовой отчетности АПЛ по итогам сезона 2021/22, эта сумма составила бы 402,4 млн фунтов стерлингов. Самый большой зарплатный фонд по итогам того сезона был у «Манчестер Юнайтед» — 384 млн фунтов, что составило бы 95,4% от теоретического потолка зарплат.

Кроме этого, в АПЛ рассматривается возможность введения правила, по которому клубы не смогут тратить на зарплаты и трансферы более 85% от своих доходов. Все эти идеи будут обсуждаться на ежегодном собрании лиги, которое пройдет на этой неделе.

По итогам минувшего сезона чемпионский титул в АПЛ в третий раз подряд завоевали футболисты «Манчестер Сити».

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