За насмешки над трагедией фанату «Тоттенхэма» запретили ходить на футбол

Фанат лондонского «Тоттенхэма» получил трехлетний запрет на посещение футбольных матчей за насмешки над трагедией на стадионе «Хиллсборо», унесшей жизни 97 болельщиков «Ливерпуля», сообщается на официальном сайте Английской премьер-лиги.

Инцидент произошел во время матча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», который прошел 30 апреля и завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев. Как отмечается, 25-летний болельщик показывал жесты, высмеивающие трагедию в «Хиллсборо», он был опознан, арестован и признал себя виновным. Кроме трехлетнего запрета на посещения стадионов с последующим испытательным сроком в 12 месяцев, нарушитель был также оштрафован на 200 тысяч фунтов стерлингов.