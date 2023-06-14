За насмешки над трагедией фанату «Тоттенхэма» запретили ходить на футбол
Болельщик получил трехлетний запрет за жесты, высмеивающие трагедию на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году.
Болельщик получил трехлетний запрет за жесты, высмеивающие трагедию на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году.
Фанат лондонского «Тоттенхэма» получил трехлетний запрет на посещение футбольных матчей за насмешки над трагедией на стадионе «Хиллсборо», унесшей жизни 97 болельщиков «Ливерпуля», сообщается на официальном сайте Английской премьер-лиги.
Инцидент произошел во время матча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», который прошел 30 апреля и завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев. Как отмечается, 25-летний болельщик показывал жесты, высмеивающие трагедию в «Хиллсборо», он был опознан, арестован и признал себя виновным. Кроме трехлетнего запрета на посещения стадионов с последующим испытательным сроком в 12 месяцев, нарушитель был также оштрафован на 200 тысяч фунтов стерлингов.
Трагедия на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде случилась 15 апреля 1989 года во время полуфинального матча Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест». На стадионе случилась давка, в которой погибли 96 болельщиков «Ливерпуля», всего ранения различной степени тяжести получили 766 человек. В 2016 году суд вынес вердикт, что давка на стадионе произошла не по вине болельщиков «Ливерпуля». Ответственными за трагедию была названы полицейские Шеффилда.