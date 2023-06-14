«Неприятно, но поздравляю». Рэшфорд — о требле «Ман Сити»

«Это неприятно. Но таков футбол. Лучшая команда, которая стабильно показывала лучший футбол, и выигрывает больше трофеев. Они взяли три трофея, молодцы. Мы просто двинемся дальше. От “Ман Сити” зависит, смогут ли они их сохранить. От нас зависит, сможем ли мы их догнать.



Поздравляю их. Это футбол. Ничего нового. Просто посмотрите на “Барселону” и “Реал” несколько лет назад — они были стабильно лучшими командами, поэтому они и брали трофеи. Добавит ли нам мотивации парад “Ман Сити” в Манчестере? Да, 100 процентов», — сказал Рэшфорд.