Текущие события
Футбол. Сборные
12.06
Германия
Украина
33
Футбол. Сборные
12.06
Марокко
Кабо-Верде
00
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Финляндия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Греция
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Гибралтар
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Мальта
Англия
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
28.05
Арсенал
Вулверхэмптон
50
28.05
Астон Вилла
Брайтон
21
28.05
Брентфорд
Манчестер Сити
10
28.05
Челси
Ньюкасл Юнайтед
11
28.05
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
11
28.05
Эвертон
Борнмут
10
28.05
Лидс
Тоттенхэм Хотспур
14
28.05
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
21
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:24 (мск), источник: Sportmail.ru

«Неприятно, но поздравляю». Рэшфорд — о требле «Ман Сити»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поздравил «Манчестер Сити» с завоеванием требла. Об этом сообщает Sky Sports.

Манчестер Сити
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Манчестер Сити» выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов УЕФА, став вторым английским клубом, которому удалось завершить сезон с треблом. Ранее это удавалось сделать только «Манчестер Юнайтед» в сезоне 1998/99.

«Это неприятно. Но таков футбол. Лучшая команда, которая стабильно показывала лучший футбол, и выигрывает больше трофеев. Они взяли три трофея, молодцы. Мы просто двинемся дальше. От “Ман Сити” зависит, смогут ли они их сохранить. От нас зависит, сможем ли мы их догнать.

Поздравляю их. Это футбол. Ничего нового. Просто посмотрите на “Барселону” и “Реал” несколько лет назад — они были стабильно лучшими командами, поэтому они и брали трофеи. Добавит ли нам мотивации парад “Ман Сити” в Манчестере? Да, 100 процентов», — сказал Рэшфорд.

«Сити» опередил «Юнайтед» в итоговой таблице чемпионата Англии на 14 очков. Также «горожане» обыграли «красных дьяволов» в финальном матче Кубка Англии со счетом 2:1.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Неприятно, но поздравляю». Рэшфорд — о требле «Ман Сити»
«Реал Мадрид» представил новый комплект домашней формы
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь