«Неприятно, но поздравляю». Рэшфорд — о требле «Ман Сити»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поздравил «Манчестер Сити» с завоеванием требла. Об этом сообщает Sky Sports.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поздравил «Манчестер Сити» с завоеванием требла. Об этом сообщает Sky Sports.
«Манчестер Сити» выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов УЕФА, став вторым английским клубом, которому удалось завершить сезон с треблом. Ранее это удавалось сделать только «Манчестер Юнайтед» в сезоне 1998/99.
«Это неприятно. Но таков футбол. Лучшая команда, которая стабильно показывала лучший футбол, и выигрывает больше трофеев. Они взяли три трофея, молодцы. Мы просто двинемся дальше. От “Ман Сити” зависит, смогут ли они их сохранить. От нас зависит, сможем ли мы их догнать.
Поздравляю их. Это футбол. Ничего нового. Просто посмотрите на “Барселону” и “Реал” несколько лет назад — они были стабильно лучшими командами, поэтому они и брали трофеи. Добавит ли нам мотивации парад “Ман Сити” в Манчестере? Да, 100 процентов», — сказал Рэшфорд.
«Сити» опередил «Юнайтед» в итоговой таблице чемпионата Англии на 14 очков. Также «горожане» обыграли «красных дьяволов» в финальном матче Кубка Англии со счетом 2:1.