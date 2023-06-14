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14:23 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: «Фиорентина» хочет продать Кокорина летом

«Фиорентина» хочет продать Александра Кокорина этим летом, сообщает Fiorentina News.

Фиорентина
Арис Л
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Источник: соцсети

С августа 2022 года Кокорин выступал на правах аренды за кипрский «Арис». У нападающего остался еще один год по контракту с «Фиорентиной».

Успешное выступление нападающего в «Арисе» не повлияло на мнение руководителей «Фиорентины». Итальянский клуб надеется продать Кокорина этим летом. По информации источника, «Арис» готов начать переговоры по выкупу Кокорина.

За «Арис» россиянин забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 30 матчах.

Напомним, «Арис» стал чемпионом Кипра впервые в истории, а Александр был признан лучшим игроком чемпионата.

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СМИ: «Фиорентина» хочет продать Кокорина летом
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