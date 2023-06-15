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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола отдал свой бонус за победу в АПЛ персоналу «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отдал свой бонус за победу в АПЛ персоналу клуба. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации источника, 52-летний испанец получил 750 тыс. фунтов в качестве бонуса за чемпионский титул в АПЛ и распределил эти деньги между сотрудниками, в число которых попали даже администраторы и сотрудники службы безопасности. Таким образом Гвардиола оценил огромный вклад персонала клуба в победу команды.

Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с июля 2016 года. C «горожанами» он пять раз выигрывал чемпионат Англии, четыре раза — Кубок Лиги, по два раза Кубок и Суперкубок Англии, а также один раз победил в Лиге чемпионов. Всего в качестве тренера Гвардиола завоевал 35 трофеев, трижды выиграв Лигу чемпионов.

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По итогам этого сезона «Сити» добился уникального достижения, став второй английской командой, которой покорился требл.

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Гвардиола отдал свой бонус за победу в АПЛ персоналу «Манчестер Сити»
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