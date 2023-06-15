Гвардиола отдал свой бонус за победу в АПЛ персоналу «Манчестер Сити»

По информации источника, 52-летний испанец получил 750 тыс. фунтов в качестве бонуса за чемпионский титул в АПЛ и распределил эти деньги между сотрудниками, в число которых попали даже администраторы и сотрудники службы безопасности. Таким образом Гвардиола оценил огромный вклад персонала клуба в победу команды.

Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с июля 2016 года. C «горожанами» он пять раз выигрывал чемпионат Англии, четыре раза — Кубок Лиги, по два раза Кубок и Суперкубок Англии, а также один раз победил в Лиге чемпионов. Всего в качестве тренера Гвардиола завоевал 35 трофеев, трижды выиграв Лигу чемпионов.