«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон
«Барселона» на своем официальном сайте представила домашний комплект формы на сезон-2023/24.
«Барселона» на своем официальном сайте представила домашний комплект формы на сезон-2023/24.
Новый домашний комплект каталонцев выполнен в классическом красно-синем цвете с тремя широкими полосками на передней стороне футболки. Эмблемы спонсоров будут выполнены в белом цвете. Форма изготовлена американской компанией Nike, которая экипирует «Барселону» с 1998 года. Титульным спонсором останется шведский стриминговый сервис Spotify.
«Мы объединяем вместе новое поколение спортсменов, артистов и блогеров, которые собрались, чтобы указать путь», — сказано в заявлении клуба.
Гостевой комплект будет представлен позднее. Ранее сообщалось, что он будет белого цвета с разноцветными манжетами, выкрашенными в красный и синий цвета. Логотипы спонсоров будут выполнены в синем цвете.
По итогам завершившегося сезона «Барселона» завоевала 27-й чемпионский титул в Ла Лиге, а также стала обладателем Суперкубка Испании.