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12:25 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон

«Барселона» на своем официальном сайте представила домашний комплект формы на сезон-2023/24.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: официальный сайт «Барселоны»

Новый домашний комплект каталонцев выполнен в классическом красно-синем цвете с тремя широкими полосками на передней стороне футболки. Эмблемы спонсоров будут выполнены в белом цвете. Форма изготовлена американской компанией Nike, которая экипирует «Барселону» с 1998 года. Титульным спонсором останется шведский стриминговый сервис Spotify.

«Мы объединяем вместе новое поколение спортсменов, артистов и блогеров, которые собрались, чтобы указать путь», — сказано в заявлении клуба.

Гостевой комплект будет представлен позднее. Ранее сообщалось, что он будет белого цвета с разноцветными манжетами, выкрашенными в красный и синий цвета. Логотипы спонсоров будут выполнены в синем цвете.

По итогам завершившегося сезона «Барселона» завоевала 27-й чемпионский титул в Ла Лиге, а также стала обладателем Суперкубка Испании.

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