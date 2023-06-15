«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон

Источник: официальный сайт «Барселоны»

Новый домашний комплект каталонцев выполнен в классическом красно-синем цвете с тремя широкими полосками на передней стороне футболки. Эмблемы спонсоров будут выполнены в белом цвете. Форма изготовлена американской компанией Nike, которая экипирует «Барселону» с 1998 года. Титульным спонсором останется шведский стриминговый сервис Spotify.

«Мы объединяем вместе новое поколение спортсменов, артистов и блогеров, которые собрались, чтобы указать путь», — сказано в заявлении клуба.

Гостевой комплект будет представлен позднее. Ранее сообщалось, что он будет белого цвета с разноцветными манжетами, выкрашенными в красный и синий цвета. Логотипы спонсоров будут выполнены в синем цвете.